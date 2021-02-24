Мужчину с муляжом гранаты задержали на станции метро «Славянский бульвар» в Москве

Москва, 24 февраля. Сотрудники полиции задержали мужчину, размахивавшего муляжом гранаты на станции московского метро «Славянский бульвар».

В настоящее время станция работает в обычном режиме, сообщили в столичном департаменте транспорта.Источник ФАН в правоохранительных органах уточнил, что мужчина с муляжом, по предварительным данным, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Стражи порядка беседуют с задержанным, уточняя мотивы его поступка. В результате инцидента на синей ветке метро никто не пострадал.