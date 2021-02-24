В Москве неизвестный угрожает взорвать станцию метро «Славянский бульвар»

Москва, 24 февраля. Пассажир станции метро «Славянский бульвар» начал угрожать окружающим взрывом гранаты в метрополитене Москвы, говорится в сообщениях СМИ 24 февраля.

Согласно предварительным данным, московские правоохранители ведут переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом станции. Как уточнили в столичных экстренных службах, неизвестный заявил, что у него в руках граната, и начал угрожать взрывом станции метро.

Похожий на гранату предмет нашли на станции «Киевская» столичного метро. Как сообщалось ранее, экстренные службы направились к месту обнаружения опасной находки.