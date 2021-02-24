Правоохранители с конца января задержали 1251 участника незаконных митингов в Москве

Москва, 24 февраля. Свыше 1,2 тыс. участников незаконных акций в столице были задержаны с конца прошлого месяца. Об этом в среду рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Всего с конца января полиция произвела задержание более 1251 человека, принимавшего участие в незаконных акциях на территории Москвы. Как говорится в сообщении пресс-службы, с 23 января в суды поступили 5716 административных материалов о правонарушениях на улицах города.

Столичная прокуратура предостерегла граждан от участия в незаконных акциях. Об этом ранее сообщили в пресс-службе столичного ведомства.