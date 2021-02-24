Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в четверг

Москва, 24 февраля. Резкое потепление в сопровождении снега и гололеда ожидает жителей Москвы 25 февраля. О таком прогнозе рассказали специалисты Гидрометцентра России.

Погодные условия в столичном регионе окажутся под влиянием циклона, движущегося по акваториям северных морей. Благодаря этому в Москву поступит теплый и влажный атлантический воздух.

В ночь на четверг в столице прогнозируется выпадение снега. На западе прогнозируется мокрый снег. Местами возможно образование гололеда. Ночью и утром также может возникать гололедица, местами сильная.

Температура в городе будет держаться в пределах −12...−10 градусов, но к утру воздух прогреется до −1 градуса. Днем уличные термометры покажут +1...+3 градуса. Ветер подует юго-западный и западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Уходящий февраль в России, по оценкам синоптиков, оказался чрезвычайно холодным и снежным. Специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова связала аномальные морозы с наступлением новой климатической эпохи.