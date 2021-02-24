Украинского беженца зарезали в Новой Москве

Москва, 24 февраля. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели беженца с Украины, чей труп нашли в поселке Шишкин лес.

По предварительной версии, неизвестный избил свою жертву, а после добил ножом. По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют, кто мог быть причастен к зверскому убийству.

Житель Челябинска зарезал свою девушку, теперь его разыскивают полицейские, сообщало Федеральное агентство новостей. Мужчину, подозреваемого в расправе над 22-летней жертвой, объявили в розыск. Поиски длятся уже две недели.