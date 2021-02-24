Разлагающийся труп писательницы Аделины Шелдон нашли в съемной квартире в Москве

Москва, 24 февраля. Обстоятельства смерти писательницы Аделины Шелдон, найденной в квартире в столичном районе Зюзино, устанавливает полиция, сообщил источник ФАН. Девушке было 20 лет.

На исчезновение Шелдон обратил внимание ее арендодатель. Мужчина забеспокоился,потому что Аделина не выходила на связь, хотя по договоренности они всегда созванивались раз в месяц. Попасть в квартиру на улице Каховка москвич не смог, так как дверь была закрыта изнутри.

Тогда он вызвал специалиста по вскрытию дверей. Оказавшись внутри, мужчина увидел, что Шелдон мертва. Ее тело уже начало разлагаться. После этого ошарашенный арендодатель позвонил в полицию. Прибывшие на место стражи порядка осмотрели труп, не выявив признаков насильственной смерти. Точная причина гибели Аделины будет установлена после вскрытия. По предварительным данным, Шелдон могла умереть от голода.

Стало ли это следствием диеты или определенной системы питания, либо кто-то довел писательницу до такой степени истощения пока неизвестно. Проверка продолжается.