Москвич облил пассажиров автобуса бензином и поджег их

Москва, 24 февраля. Полицейские задержали мужчину, который поджег пассажиров автобуса в Москве. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

Следствие считает, что подозреваемый разбрызгал зажигательную смесь в салоне автобуса, затем достал зажигалку и начал поджигать пассажиров. На одном из людей загорелась одежда. Очевидцы помогли потерпевшему потушить возгорание, после чего они позвонили в правоохранительные органы.

Полицейские установили личность злоумышленника и оперативно задержали его. Поджигателем оказался 28-летний москвич. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Похожий случай недавно произошел в Москве. Правоохранители задержали мужчину по подозрению в поджоге машины Росгвардии. Пострадавших в результате инцидента не было, сообщало издание РИАМО.