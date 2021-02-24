Житель Подольска 23 февраля изнасиловал студентку в заблокированном лифте

Москва, 24 февраля. Студентка стала жертвой насильника в лифте одной из многоэтажек в Подольске. Преступник заблокировал движение кабины и напал на 18-летнюю девушку.

После случившегося пострадавшая обратилась в полицию. Стражи порядка оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний судимый местный житель. Ранее он отбывал наказание за кражу.

Сейчас против него возбудили новое уголовное дело об изнасиловании. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Ранее РИАМО сообщало о задержании на западе Москвы подозреваемого в изнасиловании девушки. Преступник ворвался в квартиру своей жертвы и напал на нее. В ближайшее время суд изберет в отношении мужчины меру пресечения.