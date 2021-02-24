Подросток по просьбе приятеля ограбил москвичку в метро

Москва, 24 февраля. Сотрудники полиции задержали по горячим следам 14-летнего похитителя телефона в столичной подземке. Жертвой юноши стала пожилая женщина.

Подросток выхватил из ее рук мобильный телефон за 10 тыс. рублей и попытался скрыться. Пострадавшая тут же обратилась к стражам порядка. Малолетнего грабителя быстро задержали. При допросе он рассказал, что на преступление его толкнул 19-летний приятель из Подмосковья. Его также быстро доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что молодой человек обманул своего друга, подговорил украсть для него телефон, заявив, что в возрасте 14 лет уголовная ответственность за преступление якобы не грозит. В отношении 19-летнего подстрекателя возбудили дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ). Его несовершеннолетний друг стал фигурантом дела по статье «Грабеж». Похищенный телефон был изъят, его вернули пострадавшей женщине. В отношении подельников избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.