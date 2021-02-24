Мертвую иностранку со связанными руками нашли в московской квартире

Москва, 24 февраля. Окровавленное тело 31-летней гражданки ближнего зарубежья обнаружили в квартире на юге Москвы. Ее руки были связаны черным шнурком.

Все началось с того, что девушка перестала отвечать сестре на сообщения и звонки. На следующий день встревоженная родственница приехала к ней домой, чтобы проверить, все ли в порядке.

Войдя внутрь, она увидела мертвую сестру, лежащую на кухонном полу. Ее руки были связаны перед собой, а тело покрывали многочисленные гематомы и колото-резаные раны. Специалисты установили, что смерть наступила за несколько часов до обнаружения. По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция ищет двух подозреваемых.

На севере столицы нашли тело 36-летнего журналиста со следами крови. Незадолго до этого он писал жене, что прячется в подъезде от неких бандитов, сообщало URA.RU.