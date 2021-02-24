Москва нарастила несырьевой неэнергетический экспорт на 30% в 2020 году

Москва, 24 февраля. Столичные предприятия нарастили долю несырьевого неэнергетического экспорта по итогам 2020 года. Рост показателей подтвердила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Москва в прошлом году увеличила экспорт товаров и услуг, не связанных с торговлей сырья и энергоресурсов. По данным столичной мэрии, показатели эффективности индустрии выросли на 31% относительно 2019 года. Таким образом, несырьевой и неэнергетический экспорт российской столицы составил 39,86 миллиарда долларов.

Наибольшей популярностью за рубежом пользовалось произведенное в Москве техническое оборудование: компьютеры, автомобильная техника, товары химической промышленности. Лидерами сельскохозяйственного сектора стали хлебобулочные и шоколадные изделия, а также корма для животных. Активнее всего их закупали Белоруссия, Казахстан, Турция и Китай.

Правительство Москвы в семь раз увеличило объем государственной поддержки производителей. В период пандемии коронавируса суммарный размер субсидий оценивается в 500 млн рублей, сообщается на сайте мэра города. Для сравнения, в 2019 году предприниматели получили грантами только 70 млн рублей.

Государственная политика обеспечивает развитие принципиально новых секторов российской промышленности. Правительство России одобрило проект материальной поддержки производителей процессоров — им выделят еще 20 млрд рублей.