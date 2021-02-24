Поездка на такси из ночного клуба обошлась молодому москвичу в 100 тыс. рублей

Москва, 24 февраля. Водитель такси обокрал пассажира на 100 тыс. рублей. Круглую сумму мошенник списал с банковского счета доверчивого мужчины, когда тот попросил помочь ему оплатить поездку.

Пострадавший отдыхал в одном из ночных клубов в подмосковном городе Железнодорожный. Рано утром он вызвал такси, чтобы поехать домой в столицу. В пути пассажир дал водителю свой мобильный, чтобы тот помог ему заплатить, сообщив пароль от телефона, а также данные банковской карты, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Однако таксист списал с 22-летнего москвича не только деньги за поездку, но и лишил его 100 тыс. рублей. Пропажу денег обманутый мужчина обнаружил позже, уже после того, как приехал домой и как следует выспался. Он тут же обратился в полицию. Правоохранители установили, что деньги с карты были списаны через московские банкоматы.