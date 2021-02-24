Авиакомпания «Победа» с мая начнет летать из московского Шереметьева

Москва, 24 февраля. Авиакомпания «Победа», которая входит в группу «Аэрофлот», с мая начнет летать из московского аэропорта Шереметьево.

Также лоукостер продолжит летать из Внукова. Об этом сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.

По его словам, с мая первые полеты из аэропорта «Шереметьево» начнутся по код-шеринговому соглашению между «Аэрофлотом» и «Победой». Таким образом, на тех маршрутах, на которых ранее летал «Аэрофлот», встанет «Победа». Что касается третьего московского аэропорта Домодедово, то из него лоукостер летать не планирует.

«Пассажиры смогут воспользоваться этими сниженными тарифами. При этом не теряется транзитный потенциал группы, сохраняются возможности дальнейшего перелета «Аэрофлотом» через наш хаб в Шереметьево», — заявил Полубояринов.

Росавиация составила список авиакомпаний для субсидируемых рейсов на Дальний Восток. Они будут доступны не только льготникам, но и всем жителям региона.