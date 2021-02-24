СК начал расследование пожара с четырьмя трупами в Подмосковье

Москва, 24 февраля. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех членов семьи в результате пожара в Ногинском районе Московской области.

Страшный пожар в частном доме в деревне Пешково произошел 22 февраля. В здании проживала семья с маленькими детьми. На пепелище были найдены тела двух взрослых и двух детей. Еще одного восьмилетнего ребенка госпитализировали с ожогами.

По предварительной версии, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. Специалисты устанавливают точную причину и обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

В Новосибирске жертвами пожара стали маленькие брат и сестра, сообщал ФАН. Останки двух детей нашли в сгоревшем частном доме.