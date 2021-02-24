Бытовой конфликт на Кременчугской в Москве закончился убийством

Москва, 24 февраля. Москвич в ходе бытового конфликта зарезал ножом своего знакомого.

Согласно информации, тело убитого было обнаружено в одном из домов на улице Кременчугская. Сотрудники полиции произвели задержание подозреваемого. Свою вину он полностью осознал. Возбуждено уголовное дело.

Недавно жительницу саратовского села заподозрили в убийстве своего возлюбленного. Его труп обнаружили в собственном доме. Сожительница погибшего задержана.

RT ранее сообщал, что суд Калининградской области вынес приговор по делу о жестоком убийстве. Прошлым летом в одной из квартир в Пионерском случился конфликт, в результате которого подсудимый нанес потерпевшему в шею, туловище и руки порядка 34 ударов ножом. Пострадавший скончался на месте.