Москвичам предложили экскурсию с чат-ботом по столице в честь Дня защитника Отечества

Москва, 23 февраля. Интернет-проект «Прогулки со Львом-хранителем» предлагает жителям и гостям Москвы отправиться в путешествие по столице в компании чат-бота в мессенджере Telegram.

Путешественникам во время экскурсии по городу виртуальный гид покажет памятные места, связанные с историческими личностями, в том числе с легендарными военачальниками и героями сражений. Об этом рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Проект запустили ко Дню защитника Отечества, который традиционно празднуется 23 февраля. Маршрут по Москве, протяженность которого составляет более 8 километров, по времени займет у туристов примерно 2 часа.

Лев-хранитель представляет собой скульптурную фигурку львенка, талисмана Мосгорнаследия. Его часто можно встретить в старинных зданиях, где проводятся реставрационные работы, а также на раскопках, передает «Газета «Культура».

Ко Дню защитника Отечества в Москве появилась возможность побывать на бесплатной экскурсии на ВДНХ. Так, для всех желающих организовали познавательный тур под названием «История России — наука побеждать».