Пожар охватил новостройку на Шереметьевской улице в Москве

Москва, 23 февраля. О возгорании в недавно построенном доме сообщил очевидец происшествия. Для тушения огня на место пожара выехали спецслужбы.

ЧП произошло на Шереметьевской улице. Огонь охватил часть новостройки, пожар уже начали тушить сотрудники МЧС. Данных о жертвах и пострадавших пока нет. Причины возникновения пожара предстоит установить компитентным ведомствам.

Спасатели потушили пожар на газопроводе в Оренбургской области, сообщал ФАН. Из-за взрыва, повлекшего пожар на «Союзе», была прекращена подача газа в Казахстан.