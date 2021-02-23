Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Раскрыта сумма среднего чека на рынке элитной недвижимости Москвы

Раскрыта сумма среднего чека на рынке элитной недвижимости Москвы

Москва, 23 февраля. Специалисты агентства недвижимости Kalinka Group рассказали, сколько в среднем составляла сумма сделки на московском рынке элитной недвижимости в 2020 году.

Средний чек покупки в прошлом году равнялся сумме в 78,2 миллиона рублей, что оказалось на 5 процентов выше показателя 2019 года. Причем данное увеличение было обеспечено премиум-классом, который находится в нижнем ценовом сегменте элитного рынка.

"Средний бюджет сделки здесь вырос на 9%, до 62,4 млн рублей", — пишет РБК.

Риэлторы подсчитали, что в классе elite&deluxe сумма увеличилась на 13 процентов, достигнув отметки в 187,8 миллиона рублей. Сообщается, что 45 процентов сделок в премиум-классе потребовали бюджета в 30–60 миллионов рублей.

Средняя цена предложения по итогам прошлого года составила 882 тысячи рублей за "квадрат", что стало на 16 процентов больше, чем в 2019 году. В премиум-сегменте сумма поднялась на 14 процентов и составила 733 тысячи рублей.

В любом регионе России, кроме Санкт-Петербурга и Москвы, можно купить квартиру при семейном доходе от 100 тысяч рублей в месяц. Для столицы сумма должна быть увеличена вдвое, сообщает Федеральное агентство новостей.

Новости партнеров