Раскрыта сумма среднего чека на рынке элитной недвижимости Москвы

Москва, 23 февраля. Специалисты агентства недвижимости Kalinka Group рассказали, сколько в среднем составляла сумма сделки на московском рынке элитной недвижимости в 2020 году.

Средний чек покупки в прошлом году равнялся сумме в 78,2 миллиона рублей, что оказалось на 5 процентов выше показателя 2019 года. Причем данное увеличение было обеспечено премиум-классом, который находится в нижнем ценовом сегменте элитного рынка.

"Средний бюджет сделки здесь вырос на 9%, до 62,4 млн рублей", — пишет РБК.

Риэлторы подсчитали, что в классе elite&deluxe сумма увеличилась на 13 процентов, достигнув отметки в 187,8 миллиона рублей. Сообщается, что 45 процентов сделок в премиум-классе потребовали бюджета в 30–60 миллионов рублей.

Средняя цена предложения по итогам прошлого года составила 882 тысячи рублей за "квадрат", что стало на 16 процентов больше, чем в 2019 году. В премиум-сегменте сумма поднялась на 14 процентов и составила 733 тысячи рублей.

В любом регионе России, кроме Санкт-Петербурга и Москвы, можно купить квартиру при семейном доходе от 100 тысяч рублей в месяц. Для столицы сумма должна быть увеличена вдвое, сообщает Федеральное агентство новостей.