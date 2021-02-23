Москвичей предупредили о новом популярном виде мошенничества в соцсетях

Москва, 23 февраля. Москвичам стоит опасаться нового дистанционного вида мошенничества на просторах социальных сетей. Об этом во вторник рассказали в столичной полиции.

Новый дистанционный способ хищения денежных средств представляет собой предложение воспользоваться прибыльной схемой для заработка, уточнили правоохранители. Чаще всего мошенники ищут своих жертв в социальных сетях и пытаются втереться к ним в доверие.

«Входя в доверие к пользователям сети, они предлагают доверчивым гражданам различные схемы быстрого заработка или выигрыша при выполнении простых условий, используя различную рекламу, в том числе с участием медийных личностей», — поделились в пресс-службе московской полиции.

Правоохранители призывают горожан к бдительности при получении любых сообщений в соцсетях или по телефону от неизвестных абонентов. Также они напомнили о необходимости обеспечивать безопасность своих личных данных.

Центральный банк разослал кредитным учреждениям данные о новой схеме мошенничества с использованием дистанционного банковского обслуживания. О нем ранее рассказали представители регулятора.