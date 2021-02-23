Жителям Москвы рассказали о самых мужественных памятниках в столице

Москва, 23 февраля. Москву украшает большое количество памятников, призванных напоминать о мужестве, будь то рабочие, воины или герои античной культуры.

Жители и гости столицы, прогуливаясь по улице Солянке, могут заметить трехэтажный особняк, построенный в далеком 1882 году. Его балкон удерживают на своих плечах четыре могучих атланта, которые после долгожданной реставрации стали визитной карточкой здания.

Недалеко от бывшей усадьбы купцов Котовых на Болотной набережной можно обнаружить памятник литейщику и кузнецу. Фигуры там появились после открытия Софийского механического завода.

На Кудринской площади, в самом центре города, стоит одна из семи сталинских высоток, а один из ее корпусов украшает каменная фигура защитника Отечества. На Садовом кольце москвичи могут найти памятник рыцарю, облаченному в доспехи и держащему в руках меч.

В Москве также на повестке дня оказался вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Многие считают, что монумент важно вернуть на свое место.