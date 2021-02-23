Москвич сломал пенис после утреннего «поздравления» с 23 Февраля

Москва, 23 февраля. Утренний «поздравительный» секс в честь Дня защитника Отечества закончился для москвича переломом полового органа. Возлюбленная, чувствуя вину, сопровождала мужчину до больницы.

Инцидент произошел в районе Замоскворечье. Со своей будущей невестой он познакомился на работе, а вскоре пара начала жить вместе и решила узаконить отношения. Желая порадовать любимого, женщина предложила ему интим, однако во время манипуляций москвич почувствовал острую боль.

Обеспокоенная невеста сопровождала потерпевшего до медучреждения. Но в одной из больниц сообщили, что лучше обратиться в другую клинику. После операции сексуальная жизнь пары придет в норму: восстановительный период продлится от недели до месяца.

Житель Иркутска во время застолья предложил своей знакомой заняться сексом, однако получил удар ножом, сообщало Федеральное агентство новостей. От полученной травмы он скончался.