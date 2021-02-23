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В результате взрыва в Прибрежном проезде в Москве пострадал один человек

В результате взрыва на Прибрежном проезде в Москве пострадал один человек

Москва, 23 февраля. Стало известно о пострадавших во время взрыва в бытовке на Прибрежном проезде. По информации экстренных служб, травмы получил один человек.

Возгорание произошло по адресу: Прибрежный проезд, дом 1. По предварительной информации, причиной возгорания стал разорвавшийся баллон с газом. Существует угроза перехода огня на соседние бытовки. Сейчас на место происшествия выехали сотрудники МЧС.

После хлопка начался пожар: площадь возгорания составляет десять квадратных метров. В ближайшее время станет известна причина происшествия.

На территории Новой Москвы спасателям ранее удалось ликвидировать сильное возгорание, вспыхнувшее после взрыва топливных резервуаров.

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