Главный храм Вооруженных сил России принял в дар икону Георгия Победоносца

Москва, 23 февраля. Главный храм ВС РФ, расположенный в военно-патриотическом парке «Патриот», получил в дар икону Георгия Победоносца — покровителя российской армии и флота.

Богослужение провел ключарь Патриаршего собора Воскресения Христова протоиерей Александр Солдатенков. Сообщается, что икону Святого Великомученика Георгия Победоносца передали в дар советские хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко и другие. Икона будет находиться в храме постоянно.

Георгий Победоносец является святым покровителем армии и флота и особенно почитается среди российских военнослужащих. При жизни он претерпел особо тяжелые страдания во имя веры и за это был причислен к лику христианских великомучеников. Он одержал духовную победу, за что и стал именоваться Победоносцем. Отличившиеся храбростью военные получали награды, названные в его честь — Георгиевские кресты. Высокие армейские чины получали за высокие достижения золотое «Георгиевское» оружие.

Ранее сообщалось, что для Главного храма ВС РФ освятили икону Архангела Михаила. Также для храма иконописцы пишут образы Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, князя Владимира и княгини Ольги.