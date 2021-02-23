Устроившего танцы на полицейской машине москвича забрали в больницу

Москва, 23 февраля. Сотрудники скорой психиатрической помощи госпитализировали дебошира, забравшегося на крышу полицейского автомобиля возле здания ФСБ на Большой Лубянке.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, москвич находился в неадекватном состоянии. Он повредил авто, оставив вмятины и сколы на капоте служебной машины. В настоящее время 34-летний нарушитель находится в инфекционной клинической больнице №2.

По факту случившегося идет проверка. Стражи порядка выясняют причины и обстоятельства «перформанса», который устроил неадекватный житель столицы.