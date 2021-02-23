В центре Москвы таксист напал на пассажиров с перцовым баллончиком

Москва, 23 февраля. В столице водитель такси поссорился с пассажирами. В результате мужчина распылил им в лицо газ из баллончика.

Инцидент произошел на Краснопресненской набережной. Таксист начал конфликтовать с двумя пассажирами, в результате достал перцовый баллончик и распылил его. Всех мужчин доставили в полицейский участок для разбирательства.

О том, какие травмы получили пострадавшие, не сообщается. По факту происшествия организована проверка. Будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.

Двое преступников обчистили косметический магазин в Петербурге. Они угрожали продавцам перцовым баллончиком и вынесли бритвенные кассеты на 55 тысяч рублей.