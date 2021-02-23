Арктический воздух придет в Москву 23 февраля

Москва, 23 февраля. Жители Москвы в День защитника Отечества окажутся в центре антициклона, который принесет с собой арктический воздух, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Центр обширного антициклона окажется в Москве. Ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков. Температура воздуха в городе составит 15–17 градусов мороза. В Московской области столбики термометров покажут 14–19 градусов мороза. Ветер будет дуть с северо-востока со слабыми порывами от 1 до 6 метров в секунду, рассказал Леус.

Давление значительно превысит норму и составит 768 мм ртутного столба. Также в Москве будут сильные колебания атмосферного давления. Оно повышалось в течение нескольких дней и 23 февраля достигнет максимальных показателей. Затем атмосферное давление будет падать и к пятнице покажет свой минимум 739 мм ртутного столба. К 1 марта давление снова будет повышаться, предупредил синоптик.

До этого сообщалось, что прошлая ночь стала самой холодной за зиму в Москве. Столбики термометров главной метеостанции на ВДНХ показали 24,1 градуса мороза в утреннее время.