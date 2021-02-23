Собянин поздравил жителей Москвы с Днем защитника Отечества и поблагодарил ветеранов

Москва, 23 февраля. Мэр Москвы Сергей Собянин 23 февраля поздравил горожан с Днем защитника Отечества и выразил благодарность ветеранам за мирное небо над головой.

Мэр города опубликовал поздравление на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Собянин отметил, что День защитника Отечества является праздником мужества, патриотизма и стойкости. Он добавил, что в текущем году будут отмечать 80 лет с момента битвы за Москву. Сражение было первым шагом к победе в Великой Отечественной войне.

Кроме того, глава города выразил благодарность ветеранам за возможность иметь мирное небо над головой. Собянин подчеркнул, что участники ВОВ задали высокую планку для следующих поколений защитников Родины. В современной России военные профессии являются одними из самых почетных. Помимо этого, мэр заявил, что гордится солдатами и офицерами страны, а также желает им мира и благополучия.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что 23 февраля олицетворяет героические страницы военной летописи России.