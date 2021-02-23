Таксист на огромной скорости врезался в столб на востоке Москвы

Москва, 23 февраля. Водитель такси, разогнав машину до высокой скорости, врезался в препятствие. ДТП произошло на улице Сталеваров.

В дептрансе столицы рассказали подробности ДТП, которое случилось на востоке Москвы. Автомобиль съехал с дороги и врезался в столб на полном ходу. В результате машину развернуло.

По предварительной информации, в аварии пострадал человек. Его личность устанавливается. В полиции уточняют, что заторов на месте аварии не зафиксировано. В настоящее время на месте ДТП работают специальные службы. Устанавливаются все причины произошедшего.

Машина службы такси протаранила «Ниву» на Литейном проспекте в Петербурге, сообщал ФАН. В результате у 76-летнего водителя закрытый перелом ребер, пострадала и 57-летняя пассажирка отечественного авто. Пострадавших госпитализировали.