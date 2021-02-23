В Москве состоится праздничный салют ко Дню защитника Отечества

Москва, 23 февраля. Праздничный салют ко Дню защитника Отечества состоится в Москве на нескольких площадках. Об этом сообщает пресс-служба департамента безопасности и противодействия коррупции.

Мероприятия пройдут 23 февраля в 21:00 на трех площадках: на Лужнецкой набережной, в парке Победы на Поклонной горе и ВДНХ. Самый масштабный фейерверк ожидается на Лужнецкой набережной, где для запуска задействуют 40 салютных установок и 18 артиллерийских орудий калибра 76 миллиметров «ЗИС-3». Всего будет произведено около 30 залпов.

Городские службы в преддверии праздника разместили около 400 праздничных плакатов с поздравлениями с 23 февраля. Они появились на билбордах, афишных стендах и остановочных павильонах. За безопасностью в Москве будут наблюдать более 100 пожарных и спасателей.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уже поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Этот праздник олицетворяет собой героические страницы истории страны. Глава ведомства пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.