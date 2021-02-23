Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы

Москва, 23 февраля. Прошедшая ночь стала самой морозной с начала зимы в Москве. До этого самой холодной ночью за последний месяц зимы считалась ночь на 16 февраля.

Антициклон пришел в российскую столицу. Облачность ушла, небо стало ясным. Столбики термометров на главной метеостанции, расположенной на ВДНХ, показали 24,1 градуса мороза к 7 утра. В Московской области температура воздуха опустилась до 30 градусов мороза. До 09:00 утра показатели продолжали понижаться.

Прошлый рекорд по температуре за этот зимний сезон был установлен 18 января. Тогда синоптики зафиксировали 23,6 градуса мороза. Наиболее морозным периодом была ночь на 16 февраля. Показатели составили 22 градуса мороза.

До этого сообщалось, что легкая оттепель ожидает москвичей на последних выходных февраля. В начале марта будут небольшие морозы. Возможны короткие осадки в виде снега. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.