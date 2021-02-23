Менее чем за год пассажиры московских автобусов купили более 77 тыс. масок

Москва, 23 февраля. С момента объявления столичными властями масочного режима пассажиры автобусов АО «Мострансавто» приобрели в транспорте более 77 тыс. индивидуальных средств лицевой защиты.

Свыше 12 тыс. масок или 16% от общего числа купленных изделий пришлись на последние три месяца. С начала месяца в автобусах предприятия приобрели примерно две тыс. средств индивидуальной защиты, передает пресс-служба перевозчика.

Цена одного изделия составляет 5 рублей. Зачастую пассажиры совершают покупку с помощью банковской карты или других способов бесконтактной оплаты. В общей сложности насчитывается свыше 34 тыс. таких операций.

«С начала масочного режима... пассажиры «Мострансавто» приобрели в автобусах предприятия свыше 77 тысяч защитных масок», — сказано в заявлении столичного ведомства.

Масочный режим могут продлить в США до 2022 года. Такое предположение высказал главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи. По его словам, на это указывает высокая смертность от COVID-19 среди американцев.