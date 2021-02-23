ДТП на северо-западе Москвы закончилось комой для пешехода

Москва, 23 февраля. Пострадавший в результате наезда автомобиля житель столицы сейчас находится в коме. У него также диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

ДТП произошло на Таллинской улице. По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, водитель машины сбил мужчину, когда тот переходил дорогу в положенном месте. Остальные обстоятельства инцидента выясняются.

«В районе дома 8 водитель автомобиля совершил наезд на пешехода на пешеходном переходе. Пострадавший госпитализирован», — сказано в заявлении столичного ведомства в Telegram-канале.

При столкновении микроавтобуса с легковушкой в Кызыле пострадали 16 человек, в частности 11 детей. Жертв в результате ДТП удалось избежать. Причины аварии устанавливает полиция.