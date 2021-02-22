Москвичам объяснили порядок действий для посещения Главархива

Москва, 22 февраля. Жители столицы могут ознакомиться с описями дел и множеством других документов по разной тематике, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Главархив включает в себя три зала, в каждом из которых находятся документы по разным темам. Порядка 20 млн дел хранятся в здании учреждения. Посетители могут ознакомиться с документами как в электронном, так и в бумажном виде.

Желающим посетить столичный Главархив необходимо прийти в учреждение с паспортом и написать заявление. После этого сотрудники учреждения выдадут посетителю специальную анкету. Ознакомиться с документами могут не только москвичи, но и гости столицы.

Сервис «Моя семья» в московском Главархиве посетили порядка 100 тыс. горожан в течение новогодних праздников. Метрические книги позволили жителям столицы узнать некоторые подробности о жизни и смерти своих предков, проживавших в период с 1772 по 1917 год.