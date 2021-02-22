Эксперты проверят на вменяемость подозреваемую в убийстве детей москвичку

Москва, 22 февраля. Жительница столицы стала подозреваемой в расправе над собственными детьми. В рамках следствия она будет направлена на психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил источник ФАН.

Эксперты должны дать заключение: осознанно ли женщина пошла на преступление или нет.

Трупы мальчика и его сестры трех и 11 лет были обнаружены в одной из квартир. По версии следствия, их задушила мать, а затем попыталась совершить суицид. С ранениями она была госпитализирована. В момент ЧП глава семейства был на работе. Вернувшись домой, он не сразу понял, что произошло — он подумал, что супруга с детьми спят. Позднее в квартиру позвонили медики.