Следователи выехали к месту пожара в Подмосковье, где погибли четыре человека

Москва, 22 февраля. Сотрудники следственного отдела Подмосковья займутся осмотром дома, в котором произошел крупный пожар. Им предстоит установить причины ЧП.

К пожарищу в Подмосковье, где трагически погибли четыре человека, среди которых двое детей, выехали местные следователи. Они займутся осмотром места происшествия. Дальнейшие действия следственной группы будет координировать начальник подразделения СК. Об этом рассказал источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Добавим, трагедия произошла в деревне Пешково. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.