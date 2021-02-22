Москвичам рекомендовали проверить аккумуляторы машин из-за предстоящих морозов

Москва, 22 февраля. Аккумуляторы автомобилей могут разряжаться из-за надвигающихся на Москву морозов, заявили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Температура воздуха в Москве достигнет 26-28 градусов мороза ночью и утром 23 февраля. Так, за сутки показатели изменятся почти на 10 градусов. Автовладельцам необходимо быть внимательными на дорогах и заранее проверять работу аккумуляторов.

«Рекомендуем заранее проверять аккумуляторы автомобилей и быть особенно внимательными на дорогах», — говорится в заявлении департамента.

В этом году на всей европейской территории России наблюдается аномально холодная зима. Весна придет из-за этого на несколько недель позже, но при этом лето будет теплее обычного. У такого потепления есть один минус — разливы рек.

Снегопад и сильные морозы также обрушатся на жителей Петербурга в праздничные выходные. Среднесуточная температура воздуха в городе составит от −9 до −11 градусов. Такие условия приведут к образованию гололедицы.