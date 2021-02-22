Московские парки пригласили горожан поучаствовать в концертах и экскурсиях

Москва, 22 февраля. Парки московского департамента культуры составили для горожан развлекательную программу. Об этом говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Желающие остаться дома смогут поучаствовать в мастер-классах и ознакомиться с познавательными лекциями в режиме онлайн. Музей-заповедник «Царицыно» пригласил горожан на джазовый концерт, который состоится в Казаковском зале Большого Царицынского дворца 22 февраля. В этот же день на страницах соцсетей Бабушкинского парка появится силовая онлайн-тренировка.

Музей-усадьба «Кусково» 23 февраля проведет онлайн-лекцию «От графини до схимонахини». Там расскажут о непростой судьбе сестры графа Петра Шереметева Натальи Шереметевой-Долгорукой. Спектакль на льду «Бременские музыканты» состоится в Измайловском парке. Юные гости смогут принять участие в анимационной программе и посмотреть постановку «Хоп-хоп клоуны». Ранее горожанам предоставили возможность посетить бесплатно Московский зоопарк.