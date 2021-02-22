Жертвами пожара в Подмосковье стали четыре человека

Москва, 22 февраля. Правоохранители проводят проверку по факту смерти четырех человек при пожаре в подмосковной деревне Пешково. Среди погибших есть дети.

По данным источника в экстренных службах, возгорание произошло в частном доме. Огонь охватил все строение. Площадь возгорания составила 64 кв. м. При разборе завалов спасатели нашли тела мужчины и женщины, а также двух детей. Одна девочка выжила, ее отправили в больницу.

В Кирове в двухэтажном доме произошел пожар. В результате инцидента пять человек погибли на месте, шестеро пострадавших доставлены в медучреждение, сообщал ФАН.