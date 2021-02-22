Росгвардия сняла видеоролик, посвященный Дню защитника Отечества

Москва, 22 февраля. Росгвардейцы ежедневно стоят на страже закона и порядка, выполняя свой служебный долг, при этом рискуя собственной жизнью. Специально к 23 февраля ведомство подготовило видео.

В ролике сотрудники ОМОН наглядно продемонстрировали, с каким риском для жизни им порой приходится сталкиваться. Каждый раз, уходя на работу, никто из них точно не знает, вернется он домой или нет. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии готовы всегда прийти на помощь всем нуждающимся, несмотря на опасность профессии.

Каждый из них давал клятву верой и правдой служить Отечеству. Подвиги росгвардейцев получают живой отклик среди общественности и в средствах массовой информации в России. Многие после выхода на пенсию продолжают активную работу в общественных ветеранских организациях и передают свой опыт и знания новому поколению защитников Отечества.

Росгвардеец во время отпуска спас бабушку и внука из горящего дома на Алтае, сообщал ранее ФАН. Пенсионерка вместе с малолетним внуком оказались в горящем доме. Они могли бы погибнуть, если бы к ним на помощь вовремя не пришел сотрудник ОМОН.