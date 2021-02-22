Главархив Москвы рассказал о строительстве метро 70 лет назад

Москва, 22 февраля. Горожанам рассказали историю строительства московского метрополитена во второй половине 1950 годов. Об этом сообщили в столичном главархиве.

Причиной увеличения жилищного строительства 70 лет назад стал прирост населения в Москве. В городе образовались новые районы, жители которых нуждались в хорошей транспортной доступности. План создания новых линий метрополитена разработали специалисты Института генплана Москвы. Специалистам предстояло возвести три новых диаметра — Щербаковско-Серпуховской, Тимирязевско-Калужский и Краснопресненско-Калининский.

Эксперты запланировали постройку радиуса от «Библиотеки имени Ленина» до поселка Текстильщики. Главной задачей стала разгрузка центрального узла метро и уличных магистралей. Новые участки на Сокольнической, Филевской и Калужско-Рижской линиях появились в период с 1957 по 1959 годы.

Горожане в скором времени получат удобный доступ к станции МЦД-2 Москва — Каланчевская в ходе проекта, согласно которому будет создан второй выход со станции метро «Комсомольская», рассказала председатель столичного градостроительного комитета Юлиана Княжевская.