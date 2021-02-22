Комплексная модернизация кинотеатров продолжится в Москве

Москва, 22 февраля. Модернизация кинотеатров сети «Москино» продолжится в российской столице в этом году. Программа запущена четыре года назад.

Москвичи могут посещать кинотеатры, в которых провели ребрендинг и ремонт, а также установили новое оборудование, отметили в городской администрации. В общей сложности изменения затронули 13 объектов. У каждого из них свой особый репертуар.

Специально для горожан и гостей российской столицы в кинотеатрах установили комфортабельные кресла и другое оборудование. На территории таких объектов открыты кафе. В Москве в целом проделали большую работу по реконструкции кинотеатров. Старые здания капитально отремонтировали.

Из-за пандемии коронавируса россияне не могли полноценно посещать кинотеатры. Однако после начала вакцинации ситуация с заболеваемостью улучшилась. Введенные ранее ограничения постепенно отменяются. Например, севастопольские власти разрешили работать театрам и кинозалам при заполняемости на 50%.