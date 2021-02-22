Силовики освободили в Москве двух избитых заложников

Москва, 22 февраля. Полицейские задержали в столице двух подозреваемых в похищении людей. Жертвы были найдены и освобождены.

По данным источника, двое безработных братьев из Костромы напали во Владимире на двух молодых мужчин. Жертв силой заволокли в багажник иномарки KIA Rio, после чего злоумышленники поехали в Москву.

В столице пострадавших заперли в гараже. Похитители избивали мужчин и требовали заплатить им 200 тыс. рублей. Выйти на злоумышленников помогла приятельница жертв. Она узнала о преступлении и рассказала обо всем московским силовикам. Стражи порядка оперативно установили место нахождения гаража и спасли потерпевших.

В Сургуте пресечена деятельность злоумышленников, которые похищали девушек. С одной из пострадавших горожанин познакомился через соцсеть, сообщало URA.RU.