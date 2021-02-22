Перепись рыбы завершилась в Москве

Москва, 22 февраля. Специалисты Мосприроды провели перепись рыбы в водоемах и насчитали около 39 разных видов, говорится на сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ихтиофауна Москвы за последние десятилетия пополнилась южными бычками. Раньше эти рыбы обитали только в Азовском, Черном и Каспийском морях. Также в московских водоемах появились чехонь, ротан-головешка, форель радужная, толстолобик, горчак европейский, угорь и гуппи. Последний вид попал в этот район благодаря аквариумистам.

Москва-река, которая является главной водной артерией города, насчитывает самое большое видовое разнообразие рыб. В основном в этом водоеме проживают окуни, лещи, судаки и уклейки. Кроме того, постепенно увеличивается популяция серебряного карася. В столичных реках и каналах также нередко можно встретить краснокнижных обитателей, среди которых стерлядь, язь, красноперка, жерех, налим, сом и другие рыбы. Единично в водоемах проживают вьюны обыкновенные. Их вид считается утраченным на территории Москвы.

Нидерландские ученые ранее назвали главную опасность для подводных обитателей. Речь идет о микропластике, который распространился по всей планете и грозит смертью для многих животных и людей.