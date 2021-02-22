Ночные экскурсии возобновили в метро Москвы

Москва, 22 февраля. Правительство российской столицы приняло решение возобновить ночные экскурсии в городской подземке. Об этом сообщили в администрации.

Москвичи и гости города смогут прокатиться на ретропоезде 1930 годов и побродить по безлюдному метро. К тому же в рамках экскурсии им удастся посмотреть на станцию-призрак и посетить депо. Все это станет возможным благодаря проекту «Метротур», подготовленному совместно Московским метрополитеном и Музеем Москвы.

«Наши пассажиры очень ждали возвращения ночных познавательных прогулок по метро с опытными экскурсоводами. А мы рады, что снова можем рассказать им об истории самого красивого метрополитена, показать его с необычной стороны и погрузить гостей в атмосферу прошлого», — отметил замначальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

Новый участок Сокольнической линии столичной подземки начнут строить до конца года. Городские власти надеются запустить станцию «Новомосковская» до декабря 2023 года. Сейчас специалисты разрабатывают проектную документацию по новому участку метро.