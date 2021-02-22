Парковки Москвы с повышенным тарифом сделают бесплатными в праздники

Москва, 22 февраля. Москвичи смогут бесплатно воспользоваться парковками 22 и 23 февраля. Речь идет о парковках с повышенным тарифом.

Соответствующее заявление сделали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Платными в праздничные дни останутся лишь парковки, оборудованные шлагбаумом.

Автовладельцев призывают соблюдать внимательность во время поездок в центр Москвы и оставлять свои машины только в разрешенных местах. С 24 февраля московские парковки вернутся к обычному режиму работы и вновь станут платными.

До 13:00 вторника в Москве и области действует «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение связано с гололедицей в регионе, уточнили в Гидрометцентре России, передает RT.