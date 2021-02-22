Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области

Москва, 21 февраля. Сильная гололедица будет наблюдаться на территории Москвы и Подмосковья в ближайшие дни. С таким предупреждением выступили в Гидрометцентре России.

Синоптики назвали погоду в столице потенциально опасной, в связи с чем был объявлен «желтый» уровень опасности. Действие предупреждения в Москве и области продлится до часа дня 23 февраля, передает RT.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — сказано на сайте Гидрометцентра.

Ночь на 23 февраля может стать одной из самых холодных за последние два месяца в Москве. Температура воздуха в регионе опустится до минус 27 градусов, а атмосферное давление будет на 20 единиц превышать норму.