Стали известны новые обстоятельства убийства матерью детей в Москве

Москва, 21 февраля. В качестве основной версии громкого убийства матерью двоих детей в столице называется внезапное помешательство женщины.

Причиной неожиданного эмоционального срыва могло стать длительное нахождение супруга в критическом состоянии в результате заражения коронавирусом. Близкие семьи предположили, что в это время у женщины началась депрессия: все заботы о доме и детях легли на нее. Вскоре она заинтересовалась астрологией, однако опасений новое увлечение не вызывало, передают слова друзей СМИ.

В один из дней муж предложил супруге взять дочь и съездить в магазин, но жена поспешила отказаться. Когда глава семейства вернулся, он увидел лежащих на кровати детей и избранницу. Через некоторое время в дверь позвонили врачи бригады скорой помощи. Пройдя внутрь медики констатировали смерть трехлетнего мальчика и 11-летней девочки. Мать детей удалось спасти, она попыталась свести счеты с жизнью, но не смогла вынести боль и позвонила в больницу.

Москвичка не состояла на учете в психдиспансере. До этого семья не привлекала внимание правоохранительных органов и считалась благополучной.