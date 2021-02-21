Бесплатные экскурсии состоятся на ВДНХ в Москве ко Дню защитника Отечества

Москва, 21 февраля. Жителям и гостям столицы России сообщили об организации специальной программы на ВДНХ по случаю Дня защитника Отечества.

Власти Москвы рассказали, что в период с 21 по 23 февраля на ВДНХ состоится ряд бесплатных тематических экскурсий, мастер-классов, кинопоказов и концертов. Например, пройдет познавательный тур под названием «История России — наука побеждать».

На ВДНХ также организуют полевые кухни по случаю Дня защитника Отечества. Помимо этого там развернется праздничная ярмарка. Горожанам и гостям Москвы предложат приобрести памятные сувениры и побаловаться себя гастрономическими изысками.

Тематические мероприятия прошли на ВДНХ и в День экскурсовода. Различные экспозиции и туры были организованы на таких локациях, как «Космонавтика и авиация», «Слово» и «Москвариум». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.