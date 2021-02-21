Толстый слой снега покроет улицы Москвы ближе к полуночи

Москва, 21 февраля. Около четырех сантиметров снега выпадет в российской столице до полуночи. В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах.

Коммунальщики Москвы и спецтранспорт выведены на дороги города для ликвидации последствий мощного снегопада. Они обработают проезжую часть противогололедными средствами, рассказали в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. Дворникам предстоит расчистить дворы и тротуары. В ближайшие сутки в российской столице может выпасть до 11% месячной нормы осадков.

Москва встретит День защитника Отечества самыми сильными за последние 65 лет морозами. Столбики термометров покажут –27 градусов. Предыдущий рекорд синоптики зафиксировали в 1956 году. Тогда воздух остыл до 27,1 градуса. Однако холоднее всего было в 1945 году. Температурные значения опустились до –30,5 градуса. Морозные дни москвичам придется терпеть еще долго. Настоящая весна придет в город не раньше середины апреля.