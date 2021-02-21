Сотрудник прокуратуры остался без телефона после драки в центре Москвы

Москва, 21 февраля. Злоумышленники в ходе массовой драки ограбили сотрудника службы ритуальных услуг и прокурора, похитив у них 300 тыс. рублей, Apple IPhone 11 Pro и прокурорское удостоверение.

Инцидент произошел в ночное время. В дежурную часть полиции поступило сообщение о массовой драке в кафе на Неглинной улице. Прибыв на место происшествия, стражи порядка выяснили, что злоумышленники ограбили двух мужчин, которые отдыхали в баре. Ими оказались руководитель отдела ГБУ «Ритуал» и сотрудник столичной прокуратуры.

Потерпевшие рассказали, что завязалась драка, во время которой были похищены 300 тыс. рублей у ритуальщика. Сотрудник прокуратуры Москвы лишился мобильного телефона Apple IPhone 11 Pro за 100 тыс. рублей и служебного удостоверения. Следователи возбудили уголовное дело о грабеже.

Еще один инцидент с ограблением произошел в Москве, сообщал ФАН. Неизвестные украли сумку Chanel с одеждой на общую сумму 200 тыс. рублей у сотрудницы Генпрокуратуры.